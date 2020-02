Panchine Serie A, i nomi per la prossima stagione: incertezza Samp e testa a testa al Milan! Sorprese per Fiorentina, Torino e Parma

PANCHINE SERIE A – La stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi delle squadre del campionato di Serie A, nel frattempo le dirigenze iniziano a muoversi anche per la prossima stagione, nel dettaglio si preannuncia un valzer che riguarda diverse panchine. Il Milan è reduce dalla sconfitta nel derby contro l’Inter, la squadra di Stefano Pioli ha illuso dopo un inizio veramente importante che aveva portato al doppio vantaggio poi la grande rimonta dei nerazzurri tra la delusione dei rossoneri. Dopo il cambio di allenatore qualcosa di meglio si è visto in casa Milan ma non dovrebbe bastare a Pioli per meritarsi la conferma nella prossima stagione, i rossoneri non possono permettersi di disputare una stagione così anonima e per questo motivo starebbero pensando ad un nuovo allenatore. Ci sono divergenze sulla scelta, Bobon e Maldini vorrebbero il ritorno di Massimiliano Allegri, il nome dell’ex Cagliari sta circolando anche per un ritorno alla Juventus. Gazidis punta invece su un tecnico straniero come Rangnick. Previste nuove valutazioni già nelle prossime settimane.

Panchine Serie A, le altre squadre

Gattuso si gioca la panchina del Napoli in questo finale di stagione, la conferma non è di certo scontata, la squadra è troppo altalenante ed il prosidente De Laurentiis starebbe valutando due profili. Quello che ha impressionato di più è sicuramente Juric, autore fino al momento del miracolo Hellas Verona, l’altro nome è quello di De Zerbi del Sassuolo. Fiorentina e Sampdoria valutano le posizioni di Iachini e Ranieri, due allenatori che comunque hanno cambiato in positivo la stagione delle due squadre ma potrebbero essere anche dei traghettatori. I viola in particolar modo seguono con grande attezione Roberto D’Aversa autore di una buona stagione con il Parma, l’altro nome è quello di Liverani del Lecce, D’Aversa è seguito anche dalla Sampdoria. Può tornare in corsa Di Francesco dopo l’esonero con i blucerchiati, interessanti le piste che portano al Torino, al Parma ed anche al Genoa ma in quest’ultima situazione solo in caso di salvezza.