Paola Ferrari e la gaffe sul Coronavirus: “Mortalità al 10% sarebbe un vero dramma” [FOTO]

Preoccupazione dilagante in Italia per il Coronavirus. Le prime vittime e i tanti contagi accertati stanno gettando nel panico diverse persone. Sull’argomento ha voluto esprimere una considerazione anche la giornalista Paola Ferrari che, attraverso il proprio profilo Twitter, si è detta allarmata dai numeri, commettendo però un’incredibile gaffe: “Già due morti in Italia. E’ il 10% degli ammalati. Mortalità al 10% sarebbe un vero dramma”. Un chiaro errore nelle stime per la nota giornalista sportiva. Il tasso di mortalità del virus è, infatti, nettamente più basso. Il tweet è subito diventato virale, scatenando i commenti degli utenti. La Ferrari ha rimosso il suo messaggio qualche ora dopo. In basso la FOTO.