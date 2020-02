Parma, Lucarelli: “partita decisa dall’arbitro e dal Var”

Continuano le polemiche dopo la partita di campionato tra Parma e Lazio. Successo della squadra biancoceleste grazie ad una rete siglata da Caicedo. Continua la corsa scudetto con il distacco dalla Juventus che è di un solo punto. I padroni di casa non ci stanno ed alzano la voce, nel mirino è finito il rigore non concesso a Cornelius per un fallo di Acerbi.

Al termine della partita dure dichiarazioni anche di Alessandro Lucarelli ai microfoni di Sky Sport: “La posizione del Parma è di grande dispiacere. Partita decisa dall’arbitro in campo e da Banti al VAR. Vogliamo capire perché non è andato a vedere due situazioni che non sono poco chiare, ma chiarissime. Non accettiamo che l’arbitro non venga richiamato. Non siamo riusciti a parlare con nessuno ma non ci servono conferme. Dovremmo chiedere a Banti perché non ha richiamato Di Bello”.