Pasalic entra nella storia, ma l’Atalanta ancora di più: successo in rimonta contro la Roma, è scatto Champions

Scatto decisivo per la Champions League. E’ andato in archivio l’anticipo serale valido per il campionato di Serie A, continua il momento incredibile dell’Atalanta, la squadra di Gasperini ha vinto lo scontro per la qualificazione in Champions League, niente da fare per la Roma con la squadra di Fonseca che sta attraversando un momento di crisi. Partita dai due volti, nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio, errore del difensore Palomino, ne approfitta Dzeko che porta in vantaggio la Roma. Nel secondo tempo è un’altra Atalanta, la squadra di Gasperini ribalta tutto, prima è lo stesso Palomino ad impattare il risultato, poi la rete bellissima di Pasalic a giro. Entra nella storia il gol del centrocampista, si tratta infatti del settimo gol più veloce di sempre, il calciatore ha segnato dopo appena 15 secondi dall’ingresso in campo. Nel finale la Roma ci prova ma non riesce a raggiungere il pareggio, finisce 2-1, l’Atalanta vola verso la qualificazione in Champions League ed allunga proprio sulla Roma, crisi per i giallorossi nonostante una buona prestazione.