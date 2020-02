Paura dal Brasile: “Adriano è morto a Rio”, ma le cose sono andate diversamente [FOTO e DETTAGLI]

Da ieri sera, in Brasile, hanno iniziato a circolare voci poco rassicuranti riguardo alla vita di Adriano: si diceva fosse morto a Rio. Bufale, per fortuna. Niente di vero sull’argomento, è lo stesso ex attaccante a confermarlo postando due foto sul suo profilo ufficiale Instagram: “Sono vivo gente, sono a casa”, scrive l’Imperatore apparso sorridente nelle due immagini postate. Tanti i messaggi dei followers impauriti per le voci rincorse nelle ultime ore: “Grazie a Dio”, si legge. “Grazie che hai avvisato”. Ecco le FOTO in basso.

Visualizza questo post su Instagram Ui ui estou vivo Un post condiviso da Adriano imperador (@adrianoimperador) in data: 21 Feb 2020 alle ore 5:48 PST