Paura nel calcio italiano, calciatore positivo al Coronavirus: le squadre in isolamento [NOME e DETTAGLI]

Allarme Coronavirus. Sono aumentati i contagi, alcuni anche in Italia. Un uomo di 38 anni è in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria ed è ricoverato all’ospedale di Lodi. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina. Si tratta di un calciatore del Picchio Somaglia. M.M. è originario di Milano e residente a Castiglione d’Adda. Sabato 15 avrebbe preso parte ad una partita a Madignano contro gli amatori dei Sabbioni. I calciatori cremaschi sono stati invitati a rimanere in isolamento, è stato chiesto di non muoversi da casa fino al 29 febbraio. In totale sarebbero 20 i calciatori a rischio contagio e saranno sottoposti a controlli nelle loro abitazioni. Un’emergenza sempre più accentuata e che ha colpito anche il calcio italiano.