Paura Immobile, a rischio la presenza dell’attaccante contro il Bologna

Nonostante l’allarme Coronavirus, il campionato di Serie A si prepara a scendere in campo. Sono state confermate delle limitazioni, nel dettaglio alcune partite si disputeranno a porte chiuse. Tutto regolare invece per Lazio-Bologna, ma i biancocelesti sono in ansia per la presenza di Ciro Immobile. Continua la marcia scudetto per la squadra di Simone Inzaghi, stagione veramente entusiasmante per i biancocelesti. La partita contro gli uomini di Mihajlovic non va sottovalutata, si tratta infatti di un avversario insidioso. Soprattutto perché è a rischio la presenza del capocannoniere. Il bomber ieri non si è allenato a causa della febbre, e sarà valutato meglio nella giornata di oggi. Il tempo stringe, la sfida infatti si disputerà sabato alle 15. La Lazio non può permettersi di perdere Immobile, nonostante il recupero di Correa e l’ottimo torneo di Caicedo. Ma c’è comunque fiducia per il recupero.