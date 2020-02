Pazza idea Parma per il mercato, il retroscena “Avevamo pensato a Piatek, ma…”

Ormai è andata, ma c’è stata la possibilità che andasse in porto. Piatek poteva diventare un nuovo giocatore del Parma. L’ex Milan, che ha giocato una prima parte di stagione deludente in rossonero dopo i buoni numeri dello scorso anno, si è trasferito in Germania, all’Herta Berlino. Forte, specie dopo l’arrivo di Ibra, la sua volontà di andar via, a tal punto da valutare ogni tipo di offerta. Come quella dei ducali, appunto, che per bocca del suo stesso ds lo avevano contattato, salvo poi fare i conti con altre questioni. Daniele Faggiano, subito dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Caprari, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sul mercato e sul possibile arrivo di una punta.

“Noi potevamo prendere diversi attaccanti, ma non cambiava di molto la nostra situazione attuale. A gennaio non è mai facile fare mercato, siamo stati già bravi a prendere Kurtic, Caprari, Regini. Dovevamo guardare tante situazioni. Avevamo dei nomi, ma solo gente che stava giocando poco nelle proprie squadre. Ho una stima immensa su Matri, ci credevo e ci speravo. Sarei stato il primo contento a prendere Piatek, ma dobbiamo anche guardare alla cassa. Tranne lui, nessuno si sarebbe messo per venire, ma appunto bisognava guardare alle esigenze di cassa”.