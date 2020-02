“La peggiore Juve della storia, vicini al tracollo. Richiamate Allegri, aveva capito tutto…”: furia bianconera

Non si placano le polemiche il giorno dopo Lione-Juventus. I bianconeri sono usciti sconfitti per 1-0 al termine di un match giocato male. I tifosi lo hanno capito e sono preoccupati. Solita furia social dei supporters bianconeri, che già ieri avevano puntato il dito contro il tecnico Maurizio Sarri. Una squadra senza mordente, che non sembra reagire, che non tira mai in porta, andata sotto e incapace di recuperare contro un avversario che nel suo campionato fatica e a cui le mancavano diversi titolari.

Insomma, il giorno dopo la rabbia aumenta negli ambienti della Vecchia Signora. E, come ormai d’abitudine ad ogni passo falso, ritornano i vecchi fantasmi ‘Allegri‘. Allegri non nel senso di felici e contenti, ma nel senso di… ‘Allegri’. Sì, proprio lui: l’ex tecnico. Continui i paragoni tra la sua gestione e quella attuale e numerosi gli appelli – rivolti alla dirigenza – di richiamarlo in panchina. “Lui aveva ragione, aveva capito tutto”, scrivono in tanti in riferimento all’idea che si dovesse rivoluzionare l’organico. “La peggiore Juve della storia, siamo vicini al tracollo”, scrivono i più tragici. Abbiamo raccolto alcuni messaggi, eccoli nella FOTOGALLERY in alto.