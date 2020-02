Piatek al veleno: “Al Milan cambiano attaccanti ogni anno, è un’abitudine con loro”

E’ andato via da qualche giorno, Krzysztof Piatek, ma pare non abbia avuto alcun rimpianto a lasciare Milano. Trasferitosi all’Herta Berlino negli ultimi giorni di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild parlando del suo passato in rossonero.

“​Fare gol è una passione – ha affermato – le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato ‘Piatek, pum, pum, pum!’ Panchina al Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Succede questo a Milano. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è un’abitudine con loro”.