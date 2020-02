Pogba lancia messaggi alla Juventus: “vado dove mi vogliono bene”. E Mino Raiola ci mette il carico da undici

Paul Pogba ha detto ai compagni di squadra del Manchester United di voler lasciare il club in estate. Il 26enne centrocampista ha avuto a che fare con parecchi infortuni alla caviglia in questa stagione, scendendo in campo solo per pochi minuti. Il Real Madrid e la Juventus sono ancora interessate al francese anche se il prezzo resta alto. Fonti di spogliatoio hanno detto ai Manchester Evening News che “la testa di Pogba non è attualmente al club” e la maggior parte dei giocatori crede che sia nell’interesse dello United che si trasferisca.

Pogba aveva già espresso il suo desiderio di una “nuova sfida” a giugno e il suo agente Mino Raiola aveva affermato di essere “in procinto di progettare” un trasferimento che non si è mai materializzato. La situazione Real Madrid è tutta da decifrare visto che Zidane farebbe follie per Pogba, mentre Florentino Perez non è affatto convinto del giocatore.

Pogba si sarebbe lasciato andare ad un “vado dove mi vogliono bene”. Questo farebbe presagire un ritorno alla Juventus. Il rapporto è ottimo, i contatti con giocatori e dirigente costante. In tutto questo Mino Raiola, l’agente di Pogba, aggiunge sempre il suo carico. Ieri, per esempio, dichiarando al Sport Voetbal Magazine: «Pogba? Non ho minacciato nessuno al Manchester United con una pistola per riportare indietro Paul». Un messaggino tenero per ravvivare la tensione della vicenda e sottolineare un certo disagio. Tutto ciò porterà ad un inevitabile divorzio nella prossima estate. Pogba tra Juventus e Real Madrid, ma più che di blanco il Polpo vorrebbe rivestirsi di bianconero.