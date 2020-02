Polveriera Juventus: “Bonucci urla contro Sarri, rapporto instabile ed il tecnico guarda male Buffon”

E’ arrivato il riscatto della Juventus almeno dal punto di vista del risultato. Successo per la squadra di Maurizio Sarri contro il Brescia, 2-0 il risultato finale grazie alle reti siglate da Dybala su calcio di punizione e Cuadrado. La corsa scudetto diventa sempre più avvincente, nell’altro match vittoria della Lazio in rimonta contro l’Inter, al momento sono i biancocelesti gli uomini più pericolosi per la corsa al primo posto. La prestazione dei bianconeri non è stata però convincente, la squadra gioca ancora a ritmi bassissimi ed il gioco di Sarri è lontano anni luce da quello proposto con il Napoli, è vero che le caratteristiche dei calciatori sono diverse ma la Juventus nelle ultime partite difficilmente è riuscita a cambiare passo.

Nel frattempo continuano a circolare voci sullo spogliatoio della Juventus, si parla di malumori e tensioni che vanno avanti ormai da qualche settimana. A far rumore questa volta è l’editoriale di Paolo Ziliani per il ‘Fatto Quotidiano’, ecco alcune parti dell’articolo destinate a portare reazioni.

LA CENA CON PARATICI – “La squadra spedisce Chiellini e Buffon a una cena con Paratici per notificare al club lo stato dell’arte del rapporto, instabile, con l’ex guida di Chelsea e Napoli. Come Bonucci che ai continui richiami di Sarri gli si rivolta contro urlando: “Stai calmo. Sappiamo cosa dobbiamo fare”; lo stesso Bonucci che non esitò a rincorrere Allegri negli spogliatoi, tre anni fa, per dar vita a uno scontro quasi trasceso alle mani”.

BUFFON ‘ALLENATORE’ – “Lo stesso Buffon che oggi, panchinaro alla Juve, passa metà del tempo in piedi a dare indicazioni ai compagni, con Sarri che lo guarda stranito come Seedorf guardava il vice Tassotti al Milan. Gelido”.

RONALDO, DYBALA E HIGUAIN – “Le continue concessioni di Sarri a CR7, gli elogi sperticati (“Se penso che c’è qualcuno che ha vinto più Palloni d’Oro di Cristiano mi girano le scatole”: riferito a Messi, nientemeno) e la marcia indietro ingranata dopo averlo tolto dal campo a Mosca e poi a San Siro col Milan (con Ronaldo che se ne va dallo stadio prima della fine del match in spregio ai compagni), hanno minato la stima dello spogliatoio: e Dybala e Higuain non hanno mancato di evidenziarlo in più di un’occasione al momento di uscire dal campo”.