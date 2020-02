“Prendere Messi? Adesso no, ma tra un mese vediamo…”: nuovi possibili scenari sul suo futuro

E’ tra i migliori di sempre se non, secondo tanti, il migliore di sempre. E l’idea di poterlo vedere con un’altra maglia sembra al momento impossibile. Leo Messi è legato praticamente da una vita ai colori del Barcellona, che non ha mai lasciato e di cui è diventato stella e idolo assoluto, vincendo tutto. Ma il suo contratto a breve va in scadenza. Di questo, all’interno di una diatriba che si è scatenata tra le parti, ha parlato il ds dei blaugrana Eric Abidal. “Leo può dire che resta ma c’è poi un contratto da negoziare. La trattativa è iniziata e l’idea è quella di proporgli qualcosa di più lungo rispetto a un prolungamento di un anno. Ma sono ottimista, abbiamo il miglior giocatore del mondo e non dobbiamo perderlo. Credo sia felice qui e noi vogliamo renderlo ancora più felice, migliorando la squadra ogni anno e dandogli la possibilità di continuare a vincere. E lui sa che il Barcellona ha bisogno di lui”.

Ma proprio per la diatriba di cui sopra, e non solo, non è così scontato che l’asso argentina rimanga in Catalogna. A sollevare la questione è Filippo Ricci, corrispondente spagnolo della Gazzetta dello Sport. Chi meglio di lui conosce le dinamiche legate al calcio iberico. Il giornalista è intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, parlando del futuro della ‘Pulce’.

“Se oggi mi fai la domanda ‘Messi va via’ ti dico no. Se me la fai tra un mese vediamo. Ora hanno solo Messi, Griezman (ancora non ben inserito), Ansu Fati che ha 17 anni. Il Barça ora non ha i soldi perché hanno buttato via 300 milioni tra Dembele e Coutinho. Prima l’ipotesi di prendere Messi era impossibile per una clausola da 700 milioni, a giugno quella clausola non c’è più. E’ svincolato, anche se guadagna 50 milioni netti. Una telefonata qualcuno può fargliela.”

“Caos Barcellona? Abidal è un antipasto del banchetto di Messi. Hanno fatto un mercato pessimo, venduto chiunque comprando nessuno. Si fa male Suarez, ora Dembele. Bartomeu dice ad Abidal: ‘fai un paio di interviste per calmare le acque’. Apriti cielo, spara su Xavi, poi dice che lo spogliatoio non lavorava con Valverde. Riuscire a far arrabbiare Messi è fenomenale. Ha schiacciato il tasto dell’autodistruzione”.