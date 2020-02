“Non preoccupatevi, non ho il Coronavirus”: cinese al San Paolo tranquillizza i tifosi del Napoli [VIDEO]

L’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia ha coinvolto e non poco anche il mondo del calcio, con alcune partite rinviate nel nord Italia la scorsa settimana ed altre che si giocheranno a porte chiuse domenica prossima. Ieri sera al San Paolo, però, tutti allo stadio i 60 mila tifosi azzurri per Napoli-Barcellona, gara d’andata degli ottavi di Champions League.

Nessuna restrizione in Campania, nessun caso accertato nella regione meridionale. E dunque tutti a far festa e gioire per le gesta dei calciatori partenopei. Ad assistere al match, terminato 1-1 con le reti di Mertens e Griezmann, anche un uomo cinese. Presente sugli spalti, ha tranquillizzato tutti quelli che erano accanto a lui, alzandosi in piedi ed affermando: “Non preoccupatevi, non ho il coronavirus”. Sorriso di apprezzamento per chi era lì vicino. Di seguito il VIDEO.