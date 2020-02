Problemi in casa Juve, Paratici incontra Buffon e Chiellini. Cena Agnelli-Sarri, si è parlato anche di mercato

La Juventus non sta vivendo un buon momento di forma, la squadra bianconera è comunque in corsa per tutti gli obiettivi di campionato, Champions League e Coppa Italia e le prossime partite saranno fondamentali, assolutamente da non fallire. L’ultima sconfitta ha lasciato il segno, brutta prestazione della squadra di Sarri contro il Verona che ha permesso all’Inter di raggiungere i bianconeri in vetta. Le ultime ore sono state di confronto per la Juventus per valutare i motivi dell’ultimo ko e per provare a trovare rimedio. La dirigenza si aspetta tanto dai senatori in questo momento di difficoltà, l’obiettivo è quello di compattare il gruppo in vista del rush finale della stagione. Chiellini, Buffon e Ronaldo hanno parlato con Agnelli, Nedved e Paratici per provare a risolvere tutti i problemi.

Domenica Paratici ha incontrato Buffon e Chiellini, è stata rimarcata la necessità di evitare le frizioni all’interno dello spogliatoio, alcuni calciatori non sono entusiasti del carattere forte di Sarri ma tutto può essere superato per il bene della Juventus. Nel match contro il Verona il tecnico ha usato parole forti con alcuni calciatori che non hanno gradito. Lunedì poi l’incontro tra Agnelli e Sarri, il dirigente bianconero ha confermato la fiducia nei confronti dell’allenatore, anzi si starebbe anche programmando il futuro con l’allenatore che avrebbe fatto anche dei nomi per il mercato per rendere questa squadra ancora più forte.