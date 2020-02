Squadra nella bufera, festa dopo la sconfitta: calciatori a torso nudo e con la birra in mano [VIDEO]

Nuovo clamoroso scandalo che riguarda il mondo del calcio. Questa volta nel mirino è finito il Psg. Il club francese sta dominando come al solito la Ligue 1, ma rischia la clamorosa eliminazione in Champions League. Neymar e compagni sono stati infatti sconfitti nell’andata degli ottavi di finale dal Borussia Dortmund, la qualificazione è a serio rischio. Sarebbe l’ennesima delusione per un club che spende sempre tantissimo sul mercato, ma che non riesce mai a fare la differenza in Europa. Adesso si è verificato un episodio che potrebbe portare nuove conseguenze. A due giorni dalla sconfitta contro i gialloneri, la squadra di Tuchel ha festeggiato il triplo compleanno di Cavani, Di Maria e Icardi. Sta circolando un video che non ha fatto di certo piacere ai tifosi del Psg, calciatori a torso nudo e con bicchieri di birra in mano. In basso ecco il video.