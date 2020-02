PSG, ancora caos. Icardi ci ricasca: si arrabbia con Tuchel e lancia sedie sul pavimento

PSG, ci risiamo. Anzi. Icardi, ci risiamo. Da qualsiasi parte la si voglia guardare, è comunque una scena già vista. Il caos in casa transalpina, ovviamente (ormai non si contano più i casi di screzi nello spogliatoio). Ma neanche l’attaccante argentino scherza poi così tanto, proprio ricordando quanto successo l’anno scorso, più o meno in questo periodo, con la maglia dell’Inter.

Secondo quanto scrive soccerlink, infatti, pare che Maurito abbia avuto da ridire con il tecnico Tuchel, aggiungendosi alla lunga lista di calciatori parigini in rotta con l’allenatore. Motivo della discussione, il mancato impiego nella sfida di Champions League contro il Dortmund, persa dai francesi per 2-1. Dopo aver ricevuto la notizia, infatti, Icardi avrebbe scaraventato a terra alcune sedie contro il pavimento, rimanendo poi in silenzio per tutta la durata della gara.