Raiola spaventa il Milan: “Il rinnovo di Donnarumma? Non ne abbiamo parlato”. Il futuro di Ibra e Bonaventura

Mino Raiola spaventa i tifosi del Milan. Il noto agente FIFA ha rilasciato importanti dichiarazioni sui suoi assistiti rossoneri: Donnarumma, Ibrahimovic e Bonaventura. Si parte dal futuro del portiere, in scadenza a giugno 2021: “Non abbiamo mai parlato di rinnovo, sto ancora aspettando le scuse dei tifosi milanisti. Niente è impossibile. Due anni fa rimase ma fu una scelta di cuore. Non quella giusta. Donnarumma e il Milan hanno l’obiettivo di andare in Champions e Gigio ha due anni di contratto, c’è tutto il tempo per valutare. Il mio lavoro è molto semplice, guardo solo al bene dei miei calciatori. Se giochi in un club che può fare certe cose allora rimani, altrimenti è meglio andar via. Ecco, su questo non abbiamo ancora capito bene, ma non voglio alzare polveroni”. Quel che è certo è che i 6 milioni di ingaggio di Donnarumma sono troppi per le casse del Milan e in caso di mancata qualificazione in Champions l’addio in estate è praticamente sicuro.

Si passa poi ad Ibrahimovic: “Adesso è in prova, vediamo. Io gli consiglio di andare avanti se si diverte e fermarsi se non si diverte più. C’è un mezzo progetto, alla fine della stagione deciderà”. La parola progetto è riferita al fatto che Ibra potrebbe, qualora decidesse di smettere, di sedersi dietro una scrivania per un futuro da dirigente rossonero.

Infine il capitolo Bonaventura. Una trattativa, quella per il rinnovo, ancor più complicata di quella per Donnarumma. Contratto in scadenza tra quattro mesi: “Jack sta vivendo un momento difficile ma la qualità non si discute. Può darsi che nel Milan ci sia qualcuno che vuole il rinnovo e altri che non lo vogliono. Chissà, magari cercheremo altre strade”. E tutte le strade, si sa, portano a Roma. I giallorossi sarebbero una destinazione gradita al giocatore. Anche Bonaventura potrebbe salutare a giugno.