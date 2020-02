Real Madrid furioso con Orsato: “ci ha fischiato contro apposta”

Il Real Madrid si allontana dai quarti di finale di Champions League e se la prende con… Orsato. Momento poco felice per i Blancos, brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Manchester City. La qualificazione adesso sembra lontanissima considerando anche il momento di forma negativo degli spagnoli. Nel mirino è finito l’arbitro Orsato, come riporta AS, Vinicius Junior si è infuriato al termine del match: “Gabriel Jesús fa fallo sul primo gol, lo ha visto tutto il mondo. È successa la stessa cosa nel primo tempo tra me e Mahrez e Orsato mi ha fischiato il fallo. Ha il VAR, ma non è voluto andare a vederlo. Ma qui vengono sempre arbitri che ci fischiano contro. L’ho visto in campo che era fallo, non avevo bisogno di rivederlo negli spogliatoi al cellulare. Qui fischiano sempre alla stessa maniera nei nostri confronti. Nella partita contro il Levante, Sergio Ramos prende il giallo al primo fallo che fa, non è una cosa normale. Se ci fischiano contro apposta? Sì, siamo la squadra che ha vinto più Champions League e più campionati. E quindi sarà sempre così”.