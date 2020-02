Ribaltone Juventus: “Sarri esonerato in caso di sconfitta contro l’Inter”

Maurizio Sarri si gioca la panchina contro l’Inter. E’ quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggio’, il presidente Agnelli starebbe pensando al ribaltone in casa bianconera considerando gli ultimi deludenti risultati. La Vecchia Signora guida il campionato di Serie A, in Coppa Italia si è avvicinata alla finale mentre in Champions League ha perso clamorosamente nella gara d’andata contro il Lione. La qualificazione è ancora aperta, ma la prestazione in Francia è stata veramente una delle più brutte degli ultimi anni. I campioni d’Italia in carica non sono mai riusciti a cambiare passo, la squadra è risultata piatta soprattutto con un centrocampo mai in grado di cambiare passo. Secondo il giornale, se la Juventus dovesse perdere domenica sera contro l’Inter, l’esonero di Maurizio Sarri sarebbe molto probabile. La dirigenza non tollererebbe un’altra sconfitta. L’eventuale sostituto sarebbe Massimiliano Allegri, intenzionato ad entrare a campionato in corso solo per i bianconeri.