Rigore Juventus-Fiorentina, Bucchioni: “c’è sudditanza psicologica”

RIGORE JUVENTUS-FIORENTINA – Non si placano le polemiche dopo la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo nel mirino è finito il calcio di rigore concesso alla Juventus in occasione del match contro la Fiorentina, partita che si è conclusa sul risultato di 3-0. L’episodio che ha creato discussione è stato quello che ha portato al provvisorio 2-0, sono arrivate dichiarazioni pesantissime da parte della dirigenza viola con il presidente Commisso. Nella bufera è finito anche il giornalista Enzo Bucchioni per un post scritto su Twitter: “Commisso ha ragione a lamentarsi, il secondo rigore non c’era. A Pasqua l’ha detto pure un collega esperto come Calvarese al Var. Se non ha cambiato idea trattasi di evidente sudditanza psicologica di un giovane arbitro che vuol fare carriera…Peccato...”

