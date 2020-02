Rigore Juventus: “ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini”, è caos

RIGORE JUVENTUS – Il lunch match della ventiduesima giornata ha visto il successo della Juventus contro la Fiorentina, continua la marcia scudetto della squadra di Maurizio Sarri, niente da fare per gli uomini di Iachini. Non sono mancate le polemiche, in particolar modo nel mirino il calcio di rigore concesso ai bianconeri e poi trasformato da Cristiano Ronaldo per il provvisorio 2-0, furioso il presidente Commisso. Nel post-partita scatenato Vittorio Feltri che ha twittato scatenando la reazione dei social, soprattutto dei tifosi juventini: “Altro rigore alla Juventus, altro gioiello di Ronaldo. Ma ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto”.