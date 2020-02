Rinvio Juventus-Inter, Mentana all’attacco: “il tempo passa invano”, poi posta una FOTO che scatena il caos

RINVIO JUVENTUS-INTER – La partita del campionato di Serie A tra Juventus e Inter è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus, si è preferito non giocare piuttosto che disputare il match senza la presenza del pubblico. Non sono mancate le polemiche, in particolar modo si parla già di campionato condizionato, ed a lamentarsi sono soprattutto i nerazzurri che saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force nel mese di maggio. Nel frattempo a fare discutere è anche il giornalista Enrico Mentana, il direttore del TG7 e tifoso proprio dell’Inter ha ricordato la famosa gara tra Juve e Inter col fallo da rigore di Iuliano su Ronaldo: “Il tempo passa invano”, pubblicando una foto con il viso di Cristiano Ronaldo che ha scatenato veramente il caos.

