Rissa in campo, calciatore rimane ferito: arriva la doppia sconfitta a tavolino!

Incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio, il calciatore Armando Lisbona è stato colpito con un calcio e costretto ad un intervento chirurgico, si tratta di un giocatore del Casal di Principe. Nelle ultime ore sono arrivate le stangate da parte del giudice sportivo nei confronti delle due società, quella di casa del Real Santa Maria a Vico e quella in trasferta del Casale. Sconfitta a tavolino per entrambe le società. “Il direttore di gara è stato costretto a sospendere la gara al minuto 43′ del secondo tempo di gioco; tale decisione scaturiva a seguito di una accesa disputa tra tesserati insorta dopo un acceso diverbio occorso tra i calciatori Zimbardi Francesco (Real Santa Maria a Vico) e Taglialatela Nicola (Casal di Principe); la predetta rissa ingeneratasi coinvolgeva tesserati di ambedue le società e vedeva anche il ferimento di un calciatore, Lisbona Armando (del Casale); valutato il comportamento non collaborativo dei dirigenti delle due società si delibera di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; di infliggere inoltre alle medesime società la ammenda – per ciascuna di esse – di 150 euro per disputa tra tesserati”.“

Inoltre Francesco Zimbardi, addirittura dovrà restare fermo per 8 mesi, fino al 10 settembre prossimo, per “aver ingenerato e partecipato in modo violento ad una accesa rissa tra tesserati; inoltre, come da rapporto del commissario di campo, emerge che il calciatore colpiva con un violento pugno al volto il calciatore della società Casal di Principe, causandogli una ferita con perdita di sangue”.

Infine 5 gare di squalifica sempre a Zimbardi “per aver ingenerato e partecipato in modo violento ad una accesa rissa tra tesserati” oltre che per Vincenzo De Luca del Real Santa Maria a Vico e Giuseppe Garofalo del Casal di Principe “per aver partecipato in modo violento ad una accesa rissa tra tesserati”.