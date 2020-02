Risultati Europa League, i sedicesimi di finale: Siviglia e United in trasferta

RISULTATI EUROPA LEAGUE – Si entra sempre più nella fase decisiva della competizione. E’ il turno dei sedicesimi di finale di Europa League, in campo le squadre per le gare d’andata. Sono due le italiane ancora in corsa, l’Inter e la Roma. Alle 18.55 altre sfide molto interessanti. Il Siviglia gioca in trasferta contro il Cluj, gli spagnoli riescono sempre a tirare fuori il meglio in questi scontri. Il Manchester United dovrà vedersela lontano dal pubblico amico, l’intenzione è provare ad ipotecare la qualificazione contro il Brugge. Promette spettacolo Francoforte-Salisburgo, una candidata è l’Ajax (olandesi impegnati contro il Getafe). Interessanti anche Shakhtar-Benfica, Leverkusen-Porto e Olympiacos-Arsenal.

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO

ORE 18.55

CLUJ-SIVIGLIA 0-0

BRUGGE-MANCHESTER UNITED 1-0

COPENHAGEN-CELTIC 0-1

FRANCOFORTE-SALISBURGO 1-0

GETAFE-AJAX 0-0

LUDOGORETS-INTER 0-0

SHAKHTAR-BENFICA 0-0

SPORTING-BASAKSEHIR 1 –0

ORE 21