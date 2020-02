Risultati Europa League – Il programma completo delle gare di ritorno dei sedicesimi di finale

RISULTATI EUROPA LEAGUE – Si torna in campo per le gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Turno che si apre con Braga-Rangers, anticipata al mercoledì. Giovedì il resto del programma. L’Inter riceve il Ludogorets a San Siro (porte chiuse) dopo il successo in Bulgaria. La Roma va sul campo del Gent per difendere il gol di vantaggio. Tante gare ancora aperte e qualificazioni in bilico. Siviglia, Manchester United e Celtic vogliono evitare brutte sorprese davanti al pubblico amico. L’Ajax tenta il miracolo contro il Getafe, Benfica e Porto provano a sfruttare il fattore campo. Il programma completo.

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO

ORE 18

BRAGA RANGERS

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO

ORE 18.55

BASAKSEHIR-SPORTING LISBONA

BASILEA-APOEL

ESPANYOL-WOLVES

PORTO-LEVERKUSEN

GENT-ROMA

LASK LINZ-AZ

MALMO-WOLFSBURG

ORE 21