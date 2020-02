Rivoluzione nel calcio: arriva la sostituzione temporanea [DETTAGLI]

La IFAB (International Football Association Board) ha approvato l’introduzione in via sperimentale delle sostituzioni temporanee per eventi traumatici. L’annuncio è arrivato nel corso della 14esima riunione annuale dell’IFAB tenutasi a Belfast, in Irlanda del Nord. Oltre un anno fa la UEFA aveva lanciato una richiesta in tal senso. L’obiettivo della richiesta era ridurre la pressione sul personale medico e dare più tempo per valutare i potenziali traumi fuori dal campo, evitando che un giocatore infortunato torni a giocare. Al momento non sono chiari i dettagli né da quando sarà in vigore la novità. Si potrebbe avere una prima sperimentazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo, sia nel torneo maschile che in quello femminile.