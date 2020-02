Rivoluzione Roma, patto con la Uefa per investire con l’arrivo di Friedkin [DETTAGLI]

Periodo negativo per la Roma. Una serie di risultati deludenti in campionato che hanno fatto scivolare i giallorossi al quinto posto. La squadra di Fonseca si è allontanata ulteriormente dalla zona Champions con la sconfitta di Bergamo e ora deve guardarsi le spalle. In casa Roma continua a tener banco la questione societaria. Si parla ancora di Dan Friedkin come potenziale investitore. A tal proposito, “La Gazzetta dello Sport” svela che il magnate americano sta già studiando la possibilità che la Roma acceda al programma del “voluntary agreement”, ovvero quella norma che consente ai nuovi proprietari di sforare più dei 30 milioni previsti nel triennio. Un segnale importante per gli investimenti che la nuova società vorrebbe fare per portare la Roma a livelli altissimi.