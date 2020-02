Roma-Bologna, gesto in campo contro i tifosi: calciatore finisce nella bufera [NOME e DETTAGLI]

Crisi Roma. Altra debacle della squadra di Fonseca che ha perso pesantemente anche contro il Bologna, è sicuramente il momento peggiore per i giallorossi in stagione. La ventitreesima giornata del campionato di Serie A si è aperta con il botto, impresa della squadra di Mihajlovic che ha sbancato l’Olimpico grazie all’attaccante Barrow, in giornata di grazia. L’ex Atalanta scappa in contropiede e serve ad Orsolini un pallone solo da spngere il porta, reazione della Roma con l’autogol di Denswil ma Barrow è scatenato e chiude i conti con una doppietta incredibile. La squadra di Fonseca accorcia le distanze con Mkhitaryan, assalto nel finale con espulsione di Cristante ma non basta per evitare la sconfitta. Al termine fischi nei confronti della squadra ma la tensione è stata all’intervallo. Contestazione nei riguardi di Kolarov, il terzino risponde con un gesto verso i supporter giallorossi, la Tribuna inizia a fischiare pesantemente seguito da tutto lo stadio. Si rischia la rottura con Kolarov, il calciatore ha dichiarato però di voler chiarire.