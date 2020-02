Roma, spaventano le parole di Petrachi: “Mi sa che Friedkin ha fiutato il pacco, scappa e fa pure bene”

Momento tutt’altro che tranquillo, in casa Roma si vive alla giornata. Un altro progetto tecnico è partito quest’anno, con nuovo ds, nuovo allenatore e programmazione oculata riguardante la crescita di calciatori giovani guidati da qualche esperto. Ad una buona prima parte di stagione è seguito un inizio 2020 shock, culminato con i 7 gol subiti nelle ultime due gare contro Sassuolo e Bologna, in cui i giallorossi non hanno raccolto neanche un punto. In mezzo le continue novità in merito al passaggio di proprietà, le strigliate di Petrachi negli spogliatoi e un ambiente in generale non più sereno.

Cosa ne esce fuori? Ne esce fuori una conferenza stampa fiume, nella giornata di ieri, da parte del direttore sportivo giallorosso. In occasione della presentazione dei tre nuovi acquisti, il dirigente capitolino ha affrontato con i giornalisti una serie di argomenti (molti extra campo) in riferimento all’aria agitata di queste ultime settimane. Un passaggio particolare lo si è avuto, però, quando ha parlato di Friedkin, vicino all’acquisto della società: “Criticità a gennaio dettate da un passaggio di proprietà che ancora non è avvenuto. Ho spiegato ai calciatori: potrebbe succedere qualcosa, come potrebbe non accadere nulla. Non pensate che arriva Paperon de Paperoni e compra chissà quali giocatori. Noi siamo questi, se poi ci sarà da fare dei correttivi si fanno. Il progetto è partito 6 mesi fa e non muta con il cambio societario”.

Queste ultime parole, nel dettaglio, hanno mandato su tutte le furie i tifosi giallorossi, già stanchi di una gestione – quella Pallotta – molto conservativa oltre che ‘deromanizzata’. All’entusiasmo iniziale per l’ormai imminente arrivo del magnate, infatti, rischia di seguire un ulteriore scoramento, che di certo non aiuterebbe il suo ingresso. A tal proposito, proprio oggi, il Corriere dello Sport ha svelato alcune novità relative alla possibile data del closing. Si parla di aprile. Ma si entra anche nel dettaglio tecnico: si ripartirà da Zaniolo e Pellegrini e, se non sarà qualificazione in Champions, servirà un investimento da 150 milioni.

Tutte questioni che, come sopracitato, hanno dato ai tifosi possibilità di spunto e riflessioni. C’è chi se la prende con Petrachi per quella frase, chi invece pensa che questo possa allontanare lo stesso Friedkin: “Mi sa che ha fiutato il pacco”, si legge. Oppure: “Secondo me scappa e fa pure bene”. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi.