San Siro in pessimo stato, il Valencia presenta un reclamo alla Uefa: tutti i dettagli

Si giocherà tra poche ore, a San Siro, Atalanta-Valencia, partita valevole per gli ottavi d’andata della Champions League. La clamorosa notizia che rimbalza dalla Spagna, riferita da Cadena Cope, è che i Murcielagos avrebbero presentato un reclamo formale all’UEFA lamentandosi per le condizioni del terreno di gioco non adatte ad una sfida di questo livello. Il prato è, infatti, decisamente deturpato dalle partite ravvicinate disputate da Inter e Milan che oltre al campionato vi hanno giocato in poco tempo anche le sfide di Coppa Italia. Il problema sarebbe emerso durante la ricognizione effettuata nella giornata di ieri. Allo stato attuale delle cose, comunque, non sembra esserci alcun rischio per il regolare svolgimento dell’incontro.