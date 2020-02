Sarri, Messi, Ronaldo e Dybala: gli annunci di Paratici prima di Milan-Juve

“Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto della stagione a giocarci questo tipo di partite. Siamo in corsa su tutti i fronti e speriamo di arrivare fino alla fine. Su Sarri abbiamo idee molto chiare, il cammino va al di là di una partita fatta più o meno bene. La cena con Agnelli? Il presidente ci tiene a far conoscere al mister i ristoranti di Torino. Abbiamo mangiato pesce e anche molto bene”, sono le dichiarazioni ai microfono di Rai Sport di Fabio Paratici prima della partita di Coppa Italia tra Milan e Juventus, il dirigente allo scoperto dopo le ultime voci di tensione in casa bianconera ed incontri nelle ultime ore tra dirigenza, calciatori ed allenatore.

SU RONALDO E DYBALA – “Non ci sono dubbi che Ronaldo rimanga. Dybala? Abbiamo investito tanto su di lui e siamo contenti delle sue prestazioni. Siamo felici che sia con noi e mi auguro che possa essere lui il Messi della Juve”.