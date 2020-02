“Sarrismo? Impossibile con Cristiano Ronaldo. L’allenatore deve adattarsi”, un ex Juve lancia la provocazione

Emanuele Giaccherini, centrocampista oggi al Chievo, ha analizzato la stagione della Juventus, squadra di cui ha vestito la maglia dal 2011 al 2013, ai microfoni di DAZN: “Hanno fatto una scelta, prendendo un allenatore che basa il suo gioco sul fraseggio. L’abbiamo visto soprattutto a Napoli. Il Sarrismo alla Juve è un po’ più difficile, c’è Ronaldo che ha un modo di giocare tutto suo: non puoi chiedergli di fare certe cose. Sarri ha faticato ad entrare in questa squadra, perché è stata costruita negli anni per un determinato tipo di gioco. Mandzukic sarebbe stato fondamentale, però hanno fatto altre scelte. Se vedi il suo Napoli e lo compari a questa Juventus è evidente che sia più lenta. La Juve gioca per Ronaldo, non è che gioca per come vuole Sarri: è uno che ti decide le partite ed è Sarri che si deve adattare a Ronaldo, non viceversa”.