Sassuolo-Parma 0-1, le pagelle di CalcioWeb – Gervinho torna ed è subito decisivo, Colombi salva la porta

Sassuolo-Parma, le pagelle – Il Parma espugna il Mapei Stadium. Decide un gol di Gervinho nel primo tempo. Prima occasione per i neroverdi con Obiang, attento Colombi. Due minuti dopo il Parma passa. Letale l’asse Cornelius-Gervinho, con l’ivoriano che deposita in rete a porta sguarnita. Il Sassuolo gioca meglio ma spreca con Berardi, poi è ancora Obiang ad andare vicino al gol.

Ad inizio ripresa Consigli salva su Cornelius ma è ancora il Sassuolo a creare di più. Toljan e Berardi, però, non riescono ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Colombi. Nella parte finale del secondo tempo salgono in cattedra i portiere. Colombi salva su Caputo, Consigli su Pezzella. Locatelli colpisce la traversa con un tiro dalla distanza. Per il Sassuolo non è proprio giornata, il Parma aggiunge tre punti alla sua ottima classifica.

Sassuolo-Parma, le pagelle di CalcioWeb

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Romagna 6, Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 5.5; Obiang 6 (65′ Bourabia 6), Locatelli 5.5; Berardi 5, Djuricic 5.5 (65′ Defrel 6), Boga 6 (77′ Haraslin 5.5); Caputo 5.5.

PARMA (4-3-3): Colombi 7; Darmian 6.5 (42′ Laurini 6), Iacoponi 6.5, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6; Brugman 6, Hernani 6.5, Kurtic 6.5; Gervinho 7 (55′ Grassi 6), Cornelius 6.5, Siligardi 6 (75′ Pezzella 6).