Ha giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina e non dimentica il nostro campionato seppur sia impegnato nella Liga e in Champions League con l’Atletico Madrid. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo della sua attuale squadra sul Liverpool, Stefan Savic ha parlato anche della corsa Scudetto in Italia: “Seguo sempre la Serie A, quest’anno è molto interessante. Sarebbe bello veder vincere la Lazio, con tutto quello che stanno facendo”.