Scandalo nel mondo del calcio, presidente accusato di molestie sessuali [NOME e DETTAGLI]

Uno scandalo ha colpito il mondo del calcio in queste ultime ore. Said Chabane, 55enne presidente dell’Angers, da stamattina si troverebbe in commissariato per rispondere di molestie sessuali. Così come riporta la stampa francese, tutto nascerebbe da una denuncia presentata da una dipendente del club di Ligue 1 lo scorso 7 gennaio, con l’apertura dell’inchiesta che ha portato la polizia a interrogare altre donne. E almeno altre due avrebbero confermato di essere state molestate da Chabane, presidente della compagine francese dal 2011.

Chabane, in una nota diramata dall’Angers, “contesta formalmente” le accuse di molestie sessuali che sono state mosse nei suoi confronti “e porterà davanti alle autorità tutti gli elementi che consentiranno di ripristinare la verità e salvaguardare il suo onore. Determinato a far riconoscere la sua innocenza, Chabane confida nell’esito delle indagini garantendo la sua piena collaborazione”.