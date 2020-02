Squadra nei guai per cori razzisti, la polizia e la federazione aprono un’indagine [DETTAGLI]

La polizia di Gelsenkirchen ha avviato un’indagine su presunti cori razzisti da parte dei tifosi dello Schalke 04 nei confronti del giocatore dell’Hertha Berlino Jordan Torunarigha durante una partita di Coppa di Germania. I berlinesi hanno dichiarato che Torunarigha è stato offeso nella seconda parte della sfida di martedì, che lo Schalke ha vinto 3-2 nei tempi supplementari.

L’arbitro è stato informato dell’accaduto così come la federazione calcistica tedesca Dfb che ha avviato un’indagine e desidera avere le dichiarazioni da parte del giocatore e della sua squadra, e lo Schalke ha promesso piena cooperazione e sanzioni severe. La Fifa, dal canto suo, ha ribadito la sua politica di tolleranza zero sul razzismo ed ha raccomandato di attuare i rigidi procedimenti in tre fasi della Fifa in caso di incidenti a sfondo razzista.