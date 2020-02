Scherzo Bonucci a Le Iene, lo juventino a colloquio con i fantasmi: “vuoi parlare con me, io ti ascolto”

SCHERZO BONUCCI – Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è l’ennesima vittima de ‘Le Iene’, lo scherzo è da… brividi. I protagonisti del programma sono riusciti a far credere (almeno inizialmente) al calciatore della presenza di un fantasma nella sua casa. Lo juventino deve ristrutturare la nuova abitazione, all’interno si sentono però rumori strani. Complici la moglie Martina e l’architetto. Vengono chiamati gli ‘acchiappafantasmi’ per provare a risolvere il problema. “Vuoi parlare con me, sono qui che ti ascolto”, dice il difensore al fantasma. “Sento le campane, ma non riesco a capire. Aiutami”, riferendosi proprio alla presenza ‘estranea’ all’interno della casa. L’ex Milan parte per gli impegni calcistici, gli autori dello scherzo preparano alcuni video in cui fanno credere che il fantasma sia presente in casa ed innamorato della moglie. Lo spirito nasconde una foto della coppia, poi inserisce un bigliettino all’interno di un vaso di fiori. “Torino è granata”, si legge. A quel punto Bonucci scopre che si tratta di uno scherzo.