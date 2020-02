La FOTO che ha commosso il web: in campo è guerra, il bambino piange terrorizzato tra le braccia del papà

Un’immagine significativa, perché racchiude lo stato d’animo di un bambino che – felice di andare a vedere la partita con il padre – tutto poteva immaginare ma non che la stessa gara si trasformasse in una guerriglia vera e propria. Sta iniziando a diventare virale sui social la foto di un bambino, terrorizzato, che piange tra le braccia del papà.

Motivo? Lo abbiamo documentato nella tarda serata di ieri. Riguarda lo scenario da inferno della partita in terra cilena tra Coquimbo Unido e Audax Italiano. Dopo appena 17 minuti di gioco, una trentina di tifosi è entrata in campo provocando gravi incidenti che hanno costretto l’arbitro a sospendere il match. Tra gli altri, però, anche tantissimi altri appassionati che erano andati a trascorrere in serenità due ore della giornata con l’occasione di assistere ad una partita di calcio. Come un padre ed il suo bambino, costretti però ad osservare ben altra cosa. Di seguito, ecco la FOTO che ha commosso il web.