Scontri sugli spalti, ultras armati di coltelli: partita di campionato viene sospesa [NOME e DETTAGLI]

Alta tensione durante il match di campionato fra Rivadavia e Atlanta, partita valida per la seconda divisione argentina. Nel dettaglio la sfida è stata sospesa dopo appena cinque minuti per incidenti sugli spalti, gli ultras sono entrati all’interno dello stadio armati di coltelli e hanno dato il via agli scontri, l’arbitro ha successivamente deciso di sospendere la partita perchè la polizia locale non era riuscita a garantire la sicurezza, il match è stato interrotto per 20 minuti prima della decisione definitiva. Gli scontri sono continuati anche all’esterno dello stadio e riguarderebbero diverse fazioni della tifoseria di casa, in totale sono due i feriti ed in modo lieve. Una giornata triste per il mondo del calcio ma per fortuna sono state evitate conseguenze ben più gravi.