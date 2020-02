Segna, lo insultano ed esce dal campo furioso: episodio di razzismo in Portogallo, Marega protagonista [VIDEO]

Episodio di razzismo in Portogallo, durante il match tra Vitoria Guimaraes e Porto. Protagonista l’attaccante degli ospiti Marega, infuriato dopo aver segnato la rete dell’1-2 (poi decisiva per il risultato) per via dei numerosi cori rivolti dai tifosi di casa. Prima, in segno di protesta, si mette in testa un seggiolino proveniente dagli spalti, poi – in seguito al cartellino giallo sventolatogli dall’arbitro per questo gesto – decide di lasciare il campo. I compagni provano a fargli cambiare idea, ma il calciatore è furioso e non ne vuole sapere, abbandonando il terreno di gioco tra il trambusto generale. Infuriato anche il tecnico, l’ex Lazio, Parma e Inter Sergio Conceicao, che grida ‘Vergogna’ nei confronti dei supporters locali.

A fine match, Marega si sfoga su Instagram: “Vorrei solo dire a questi idioti che vengono allo stadio per insultare in modo razzista … andate a farvi f…. E ringrazio anche l’arbitro per non avermi difeso e per avermi ammonito perché difendo il colore della mia pelle. Spero di non incontrarti mai più su un campo di calcio! Sei una VERGOGNA !!!!”

