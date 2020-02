“Non ha senso rinvio Juve-Inter e porte aperte per Lecce-Atalanta”, il duro sfogo dopo le ultime decisioni

Il Coronavirus ha portato a diversi rinvii anche in questa giornata di Serie A. Ma, a detta di molti, c’è disparità di trattamento delle diverse situazioni: “È stato confermato che domani a Lecce si svolgerà allo stadio di via del mare, Lecce-Atalanta. La decisione di giocare la partita a porte aperte, davanti a tifosi provenienti anche dalla Lombardia, presumibilmente da Bergamo, è di pertinenza della Lega Calcio, immagino e spero di concerto con il comitato scientifico nazionale. Del resto non esistono espressi divieti di circolazione per le persone sul territorio nazionale, se non per quelle residenti nei comuni della cd ‘zona rossa'”. Così Dario Stefàno, vice presidente dei senatori del Pd. “È anche però noto a tutti -avverte- che, per prudenza e vista la situazione, altre patite del campionato di serie A che si svolgono in zone non toccate dall’emergenza, a scopo precauzionale, vengono giocate a porte chiuse proprio per evitare qualunque tipo di rischio. Anzi, addirittura, è notizie di queste ultime ore, rinviate ad altra data. Dico di più: manifestazioni sportive pubbliche, anche a Lecce, sono state rinviate, vista la presenza annunciata di tanti partecipanti provenienti da tutta Italia”.

“Di fronte a tali diverse valutazioni credo allora sia giusto e necessario chiarire a tutti la ratio che accompagna le motivazioni che hanno portato il ministero dello Sport, o la Lega Calcio, a decisioni differenziate tra le diverse aree del paese. Se il tema è evitare di creare luoghi di aggregazione prossimi ad aree sottoposte a monitoraggio o anche solo quello di evitare flussi da queste aree verso altre, allo stato meno esposte, che senso ha rinviare la partita a porte chiuse di Torino, tra Juventus e Inter, e lasciare tutto com’è a Lecce con l’affluenza di tifosi provenienti da zone oggetto di monitoraggio?”. si chiede Stefano.