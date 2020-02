Serie A, la classifica del girone di ritorno: quante sorprese! Lecce in Champions, disastro Roma e Torino

E’ il momento dei primi bilanci. In attesa delle prossime partite il campionato di Serie A ha dato indicazioni, la stagione entra sempre più nel vivo. Considerando il cambio di marcia di alcune squadre ed il crollo di altre, abbiamo deciso di stilare una particolare classifica, quella dei punti conquistati nel girone di ritorno. E non mancano le sorprese. Al momento la graduatoria vede al primo posto la Juventus di Maurizio Sarri, poi la grande sorpresa della Lazio e l’Inter, le ultime due reduci dallo scontro diretto per lo scudetto (vinto dagli uomini di Simone Inzaghi con il risultato di 2-1). Poi è bagarre per la qualificazione in Champions e Europa League, così come per evitare gli ultimi tre posti. Al momento la squadra più in forma è proprio quella biancocoleste che può contare su una rosa completa e di grande qualità. Considerando i valori assoluti, la Juventus parte sicuramente davanti a tutti, ma non sempre basta per chiudere il campionato in vetta. E’ successo negli ultimi anni, ma l’egemonia potrebbe anche interrompersi, la classifica delle ultime giornate può dare indicazioni, in questo senso.

LA CLASSIFICA DELLE ULTIME 5 GIORNATE

Lazio 13 Bologna 10 Sassuolo 10 Lecce 10 Atalanta 10 Milan 10 Verona 9 Juventus 9 Napoli 9 Inter 8 Genoa 8 Fiorentina 7 Parma 7 Roma 4 Sampdoria 4 Spal 3 Cagliari 3 Brescia 2 Udinese 2 Torino 0

La più in forma è proprio la Lazio. L’11 di Simone Inzaghi infatti è la squadra che ha conquistato in assoluto più punti: 13 (frutto di 4 vittorie ed un pareggio). Alle spalle troviamo tre grandi sorprese (Bologna, Sassuolo e Lecce) ed una certezza (l’Atalanta). In zona Europa figurano anche Milan e Verona. Poi arriviamo alle note dolenti e tra questi troviamo anche la Juventus. Con 8 punti i bianconeri si collocano all’ottavo posto, comunque un buon bottino ma non all’altezza per le qualità e gli obiettivi della capolista, stessi punti per il Napoli che sembra in risalita. Male anche l’Inter che occupa solo il decimo posto. Vero e proprio disastro per il Torino che ha sempre perso nel girone di ritorno, da segnalare infine il momento negativo della Roma che ha conquistato appena 4 punti.