Serie A, prossimi mesi caldi sul fronte cessione dei club: intreccio tra Parma e Sampdoria, i dettagli

La stagione per il campionato di Serie A ormai è entrata sempre più nel vivo, le prossime partite saranno fondamentali per gli obiettivi delle squadre. Ma si pensa anche al futuro, in particolar modo alcuni club del massimo campionato italiano sono in trattativa per la cessione, si sta lavorando al passaggio di proprietà.

LA CESSIONE DELLA SAMPDORIA – Può riaprirsi la trattativa con Gianluca Vialli, la conferma arriva direttamente dall’ex calciatore Marco Lanna a Primocanale: “Luca è pronto”, ha detto l’ex difensore. “Era un suo sogno che si stava avverando – prosegue – poi non è successo, chiaro che se dovesse mai accadere qualcosa, lui sarebbe pronto per riprendere quel discorso che è stato interrotto”. I prossimi mesi saranno fondamentali con Ferrero intenzionato a cedere.

LA CESSIONE DEL PARMA – Stagione positiva per il Parma che punta ad un campionato tranquillo e provare ad avvicinarsi ancora di più alla zona Europa. Nelle ultime ore nuove voci sul futuro del club. Le indicazioni questa volta arrivano dal Secolo XIX: “Dinan insieme al socio Knaster e con la regia di Zanetton (socio di Vialli in Tifosy) sarebbero pronti a presentare l’offerta per il Parma, che proprio recentemente ha ‘perso’ l’azionista cinese, diventanto di fatto tutto italiano”. Si tratta proprio del gruppo Vialli di cui fa parte appunto Jamie Dinan.