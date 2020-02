Serie C, le date di playoff e playout: il calendario completo

La Lega Pro ha comunicato in una nota le date di playoff e playout del campionato di Serie C. Ecco il calendario:

CALENDARIO FASE FINALE – PLAY OFF e PLAY OUT

Si rende noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2019-2020:

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica VENERDI’ 01 MAGGIO 2020

2° Turno – Gara unica MARTEDI’ 05 MAGGIO 2020

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2020

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2020

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2020

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2020

Semifinali – Gara di Ritorno GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020

Finale – Gara di Andata MARTEDI’ 02 GIUGNO 2020

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 07 GIUGNO 2020

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 09 MAGGIO 2020

Gara di Ritorno SABATO 16 MAGGIO 2020