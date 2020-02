Shock Cutrone, gli augurano la morte: “Lui come Astori, lo deve raggiungere al più presto”

Leoni da tastiera. Possono essere considerati così i ‘soggetti’ che si nascondono dietro il computer per offendere altre persone. Anche legate al mondo del calcio. E’ quanto successo con l’attaccante Cutrone, messaggi shock contro il bomber viola. Attraverso Instagram, il calciatore della Fiorentina ha postato un commento di un tifoso del Milan al termine della partita di ieri. L’attaccante si è procurato il rigore, poi trasformato da Pulgar (per il definitivo 1-1). “Astori morto male. Cutrone lo deve raggiungere al più presto, infame bastardo”. Patrick, attraverso le stories, ha replicato: “Al peggio non c’è limite, sono senza parole…”. Non servono altre parole per commentare tale ignoranza.