Shock dalla radio francese: “arrivano i tifosi della Juvirus”

Si sta giocando la partita valida per gli ottavi di Champions League tra Lione e Juventus, match molto importante per il proseguo della competizione. Nonostante l’emergenza Coronavirus la partita si sta disputando regolarmente, è stato concesso ai tifosi bianconeri di partire per la Francia. La decisione ha portato motivo di discussione, ma anche una gaffe shock da parte di una radio francese. Come riportato anche dal Corriere dello Sport al momento dell’ingresso dei tifosi juventini all’interno dello stadio, si è lasciata andare ad una battuta veramente da condannare: “Stanno arrivando i tifosi della Juvirus”, la frase ovviamente ha scatenato il caos.