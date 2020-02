Spalletti lancia frecciate all’Inter: “ha deciso di pagarmi per restare a casa…”, il retroscena sul Milan

“Non si potevano fare cose differenti, avevamo un fair-play finanziario da rispettare e il presidente Zhang ha fatto il massimo. Ora ci sono altre possibilita’ e Zhang sta facendo altrettanto il massimo. E’ fondamentale che si riesca a dare soddisfazioni al popolo nerazzurro”. Sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti a margine degli “Italian Sports Award”, l’allenatore parla dell’esperienza con il club nerazzurro. Eriksen, è “un calciatore importante, con qualita’ ben precise, Conta sa come potra’ essere utile per gli obiettivi da raggiungere. Poteva far comodo ancora Nainggolan? Non lo so, e’ un calciatore fortissimo ma io faccio le scelte per quando sono allenatore di una squadra”. Al momento “cerco di impiegare il mio tempo a imparare a far meglio il mio lavoro e crescere”.

NAPOLI E MILAN – “Napoli? Penso che abbia scelto bene. Gattuso è un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose. Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa”.

IL FUTURO – “Se sono pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E’ facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un’altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall’Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate”.