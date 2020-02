Squadra di calcio rischia di fallire per colpa dei…castori [NOME e DETTAGLI]

Si può rischiare il fallimento per colpa dei castori? A quanto pare sì. I roditori hanno messo in difficoltà il club tedesco del TSG Bad König, squadra amatoriale. In che modo? I simpatici animali da anni si sono stanziati a pochi metri dai campi di allenamento causando svariati disagi. I terreni di gioco versano in pessime condizioni perché non drenano più l’acqua della vicina diga. La squadra è stata costretta a spostarsi in un centro di allenamento diverso, quello del TSG Zell. I castori non possono essere mandati via a causa delle leggi che li proteggono e i costi per spostare l’impianto sportivo supererebbero quelli sostenibili dalla società. Ecco perché l’esistenza stessa del TSG Bad König è a serio rischio.