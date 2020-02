La stampa italiana ci va giù pesante: “Juve, dove sei? Disastrosa prova dei bianconeri” [FOTO]

La Juventus torna a casa a mani vuote dalla trasferta di Lione valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Con l’1-0, i francesi si mettono in una posizione di leggero vantaggio in vista del ritorno allo Stadium, in cui ai bianconeri serve ribaltare il risultato. Impresa non semplice ma neanche insormontabile. Nel frattempo, il giorno dopo la sconfitta, la stampa italiana non si nasconde e in prima pagina ci va giù pesante con l’undici di Sarri. In tutti e tre i principali quotidiani sportivi troviamo in primo piano l’immagine di Cristiano Ronaldo disperato e con le mani ai capelli, simbolo di una serata cominciata male (screzi nel riscaldamento tra due calciatori) e finita peggio.

“Juve, dove sei?”, scrive la Gazzetta dello Sport. “Tonfo Juve, i bianconeri regalano un tempo e poi si svegliano. Sarri è nei guai”. Il Corriere dello Sport titola: “E’ grigia, una brutta Juve sconfitta a Lione”. Per TuttoSport, invece, “Non è Juve. Disastrosa prova dei bianconeri. Tifosi furibondi, Sarri sotto accusa”. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.